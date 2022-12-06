¿Leonardo García y Flaminia Villagrán ya están planeando su boda?

Mucho se ha especulado sobre que Leonardo García y su guapa novia guatemalteca Flaminia Villagrán pueden llegar al altar tras nueve meses de romance y en medio del conflicto del actor con su padre Andrés García, quien ha tenido serios problemas de salud.

En exclusiva para Ventaneando, la músico y médico cirujana respondió a los rumores sobre su posible boda con Leonardo García: “No es que tengamos así ya planes para una fecha o algo verdad, sino que entre nosotros bromeamos y nuestros amigos de los dos lados nos preguntan bastante”.

Flaminia aseguró que posiblemente porque han visto tanto tiempo soltero al guapo actor, pero no descarta en un futuro puedan llegar al altar.

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¿Cómo conoció a Leonardo García? La guapa guatemalteca reveló que conoció a Leonardo García, uno de los solteros más codiciados del medio a través de WhatsApp, ya que ambos estaban en el mismo chat de la producción de la película “Gol de Plata”.

“Lo conocí por un amigo en común que tenemos que se llama Kenneth Müller, él es director de películas y este año hicieron una película que se llama ‘Gol de Plata’ donde Leonardo actúa como entrenador del jugador de futbol”, declaró.

“Yo casualmente estaba trabajando el soundtrack para la película, Kenneth fue el que nos presentó más o menos a finales de enero. A mí me tocó viajar a México a finales de marzo y principios de abril, no lo conocía en persona, yo tenía bastante tiempo de conocerlo platicando, nos hablábamos por WhatsApp”, añadió.

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También aseguró que Leonardo fue por ella al aeropuerto y la llevó a Pie de la Cuesta, Acapulco, donde le presentó a toda su familia, a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus primas y a varios de sus amigos.

¿Cómo es la relación de Leonardo García con sus hijos?

Flaminia es madre de cuatro hijos, tres niñas y un varón, quienes ya conviven con el actor, incluso reveló que se los dejó a su cargo cuando tuvo que viajar a Boston por cuestiones de trabajo.

“Tengo cuatro hijos, un niños y tres princesitas, (mis hijos y Leonardo) se llevaron super bien, mi hijo grande incluso le chatea seguido”, aseveró y declaró que el hijo de Andrés García es muy cariñoso con ellos, tanto así que se los llevó al estreno de su película.

