Leonardo García sostiene que él solamente quiere ayudar a su padre.

Leonardo García para Ventaneando habla sobre el distanciamiento que vive con su padre Andrés García, luego de poner entre dicho los cuidados que recibe de su esposa Margarita Portillo y de sugerir que ella y su hijo Andrés López Portillo, se quedaran con el dinero de la venta de su casa del Ajusco.

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El actor, fue captado por nuestras cámaras cuando acudía a recoger a su novia Flaminia Villagrán al aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Guatemala.

Leonardo, reiteró que él solo busca defender a su padre de algún posible despojo.

Bien, hermano, aquí con prisa. No, no se ha podido por las circunstancias, no se ha podido

Leonardo afirma que el conflicto con su padre se volvió un circo.

Leonardo García reveló que por la forma en que su padre le habla, asegurando que solo ha querido ayudar.

Pues si, como bien dije una vez, cómo él dice, esto ya es un circo, esto, yo nada más he tratado de ayudar, eso es todo. También la forma en que me habla, ya me tengo que ir de aquí, me tengo que mover

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