Romina Marcos quiere papel de Irina Baeva en Aventurera: “Puedo hacerlo mejor”

Luego de que Irina Baeva ha sido muy criticada por su baile y actuación como ‘Elena Tejero’ en la obra Aventurera, muchas personas del público y colegas actores han asegurado que la actriz rusa no tiene lo necesario para interpretar dicho personaje.

Irina Baeva fue presentada como la protagonista de Aventurera [VIDEO] Irina Baeva es amiga de su ex pareja Emmanuel Palomares y trabajarán juntos en la puesta en escena Aventurera encabezada por el productor Juan Osorio.

Niurka Marcos publicó su opinión acerca de la actuación de Irina, comentando que “Si Carmelita Salinas despierta y ve eso, se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre. No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con alto tan banal, tan mustio, tan simple”.

Tras la polémicas declaraciones, Romina Marcos, hija de la artista cubana, explicó que aunque Baeva pone todo su esfuerzo, ella podría hacerlo: “Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar, tengo 29 años acabados de cumplir, todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca, si quieren que algún día represente a ‘Elena Tejero’, pues lo haré".

“No estoy hablando desde criticar, Irina te lo juro esto no es contra ti. Lo latino pues si lo traigo, puedo hacer más cosas, gané un reality de baile, pero sí puedo hacer mejores cosas que ella”, agregó Romina durante una entrevista en la pasada Marcha del Orgullo LGBTIQ en la Ciudad de México.