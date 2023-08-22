“Me chocó que la gente ensuciara esa amistad": Fabiola Campomanes confirma que ya no es amiga de Eduardo Capetillo Gaytán

El fin de semana, vivimos una de las eliminaciones más tristes dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, pues la salida de Fabiola Campomanes fue muy dura para todos los famosos.

Sin embargo, durante su participación se creó el rumor de una relación con Eduardo Capetillo Gaytán, situación que Fabiola Campomanes aclaró en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Qué pasó entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Gaytán?

Luego de los rumores que la ligaron con el joven actor, Fabiola Campomanes aclaró la situación, dejando ver la molestia que le ocasionó.

Eso me enoja, pero también me da sentimiento, porque yo les digo a todos los que nos están escuchando, qué triste, qué lamentable, que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar, de la forma que sea, creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea

La actriz confirmó que ya no existe la amistad que habían formado, pues odia los chismes y los rumores que se escuchaban en las redes sociales.

En esta vida, que es la gran escuela, todos venimos a aprender de todos y aprendemos de nuestros hijos y aprendemos de gente más joven, como aprendemos de gente más grande. Entonces, me chocó que la gente ensuciara esa amistad, ya lo lograron, ya no hay más amistad, bravo señores, qué lindo que ensucien las cosas y que si hay una amistad la ensucien…

Aseguró que Eduardo Capetillo Gaytán es una excelente persona, ya que en todo momento se comportó muy respetuoso con ella. Al mismo tiempo, reveló que fue compañero del novio de su hija en la escuela.

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