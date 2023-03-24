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FOTOS | ¡Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso, se van a casar!

Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en el lanzamiento del video de su canción “Beso”. ¡Pronto habrá boda! Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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