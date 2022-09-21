Rosario Tijeras está de regreso con su primera temporada: ¿A qué hora y cuándo?

Una de las series que ha marcado a la televisión mexicana está de regreso. Rosario Tijeras en su primera temporada podrá verse a través de la señal de Azteca UNO.

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Rosario Tijeras es una serie protagonizada por Bárbara de Regil, José María de Tavira, Hernán Mendoza, Cristian Vázquez, entre otros, estrenada en las pantallas de Azteca UNO en 2016 y se emitió por última vez en 2019 tras el final de su tercera temporada.

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Rosario Tijeras narra la historia de una joven estudiante que por azares del destino se vuelve sicaria para el 'El Güero' Arteaga junto con su hermano Brandon y 'El Fierro', todo desde que fue violada por unos delincuentes de su barrio, y que a la postre desencadenó el asesinato de su mejor amiga, por lo que Rosario decide cobrar venganza.

Esta lanzó al estrellato a Bárbara de Regil y ahora volverá a las pantallas de Azteca UNO en un nuevo horario. Esta es una serie de televisión producida por Sony Pictures Televisión y Teleset para TV Azteca y es una adaptación de la serie colombiana del mismo nombre, basada a su vez en el libro homónimo del escritor Jorge Franco.