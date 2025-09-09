¿Sirena es trans también en la vida real? Toda la verdad sobre la actriz que la rompió en Rosario Tijeras 4

En Rosario Tijeras 4, un personaje se robó todas las miradas por su presencia arrolladora, su historia y, claro, su talento: Sirena. En la serie, ella es una mujer trans que se convierte en uno de los personajes más entrañables, fuertes y humanos.

Pero desde su aparición, una pregunta ha dado vueltas en redes sociales: ¿la actriz también es trans en la vida real? Spoiler: sí, pero hay mucho más que saber.

¿Quién interpreta a ‘Sirena’ en ‘Rosario Tijeras 4'?

El papel de Sirena fue interpretado por Alejandra Bogue, actriz, cantante y conductora mexicana que es reconocida por ser una de las pioneras de la representación trans en la televisión nacional.

Su personaje en la serie no solo fue aplaudido por la crítica, también fue muy querido por el público gracias a la autenticidad que transmitía en cada escena.

La propia Alejandra ha dicho en entrevistas que se sintió profundamente identificada con Sirena, y que fue un reto emocional muy fuerte darle vida.

¿Alejandra Bogue es trans en la vida real?

Alejandra Bogue es una mujer trans en la vida real, y ha hecho de su identidad una bandera para visibilizar, inspirar y abrir camino en una industria que por décadas ha cerrado las puertas a la diversidad. Su transición no solo fue pública, también fue revolucionaria en el contexto mexicano: en los años 90 ya trabajaba como actriz y presentadora, siendo de las pocas figuras trans visibles en el medio.

A lo largo de su carrera, Bogue ha hablado con honestidad de los retos que ha enfrentado, del estigma, pero también del orgullo que siente por ser quien es.

Y ese mismo orgullo es el que proyectó en el personaje de Sirena: una mujer que, como ella, aprendió a sobrevivir, a amar sin miedo y a no disculparse por existir.

Por qué su personaje como Sirena marcó un antes y un después en ‘Rosario Tijeras’

Lo que hizo especial al personaje de Sirena no fue solo su identidad trans, sino la manera en que fue escrita y representada. No se trató de un cliché ni de un personaje “para dar lástima”.

Sirena era compleja, tierna, fuerte, divertida, leal… y profundamente humana. Alejandra Bogue le dio matices, fuerza y vulnerabilidad, algo que pocas veces se ha visto en la televisión mexicana.

Además, asegura que su participación envió un mensaje poderoso: las mujeres trans pueden y deben ocupar espacios protagónicos sin necesidad de justificar su existencia, simplemente por su talento.

La representación importa, y en este caso, fue un acierto absoluto.