La verdadera esposa de El Ángel de Rosario Tijeras: ella es la pareja de Sebastián Martínez

No todo en la vida de los actores es tan caótico como en las telenovelas que protagonizan… y Sebastián Martínez, quien le da vida al Ángel en Rosario Tijeras, es prueba de ello con el amor que le tiene a su esposa en la vida real: Kathy Sáenz.

Aunque en la pantalla vive entre balazos, venganza y corazones rotos, en la vida real encontró un amor de esos que sí duran para siempre. Y no es cualquier historia. Su esposa es una mujer que también brilló en la televisión colombiana, y que muchos recuerdan por su papel de villana inolvidable.

Sáenz es su compañera de vida, su confidente y, como él mismo escribió en redes, “la persona con la que siempre hace match.”

¿Quién es Kathy Sáenz, la esposa de Sebastián Martínez, actor de ‘Rosario Tijeras’?

Kathy Sáenz Herrera es una figura muy conocida en Colombia. Nació en Bogotá el 11 de enero de 1972 y, desde muy joven, empezó a hacerse notar: fue Señorita Colombia Internacional en 1992 y representó a su país en el Miss Internacional 1993, donde quedó como semifinalista y hasta ganó el premio al mejor traje artesanal.

Pero más allá de los certámenes de belleza, lo suyo también era la actuación. En los 2000, se volvió súper popular por su papel como Paulina Riascos, la temida “Hiena”, en ‘Pura Sangre’, una producción de RCN.

También participó en otras novelas como Juegos Prohibidos, donde dejó claro que sabía brillar sin necesidad de coronas.

Y por si fuera poco, viene de una dinastía de reinas: sus hermanas Mary Shirley (Miss Colombia 1977) y Julie Pauline Sáenz (Miss Colombia 1982) también hicieron historia en los certámenes. Una familia con elegancia en la sangre.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

La historia de amor entre Kathy y Sebastián empezó hace más de una década, y aunque han sido bastante discretos con su vida privada, cada vez que comparten algo en redes, ¡nos derriten!

En una publicación, Sebastián escribió: “Mi felicidad”, junto a una foto abrazando a Kathy. En otra, compartió: “Cuando encuentras esa persona con la que siempre haces match y mejor, si es para toda la vida.”

Instagram/Sebastián Martínez Ella es la esposa del actor que da vida a El Ángel en Rosario Tijeras: Sebastián Martínez

Juntos tienen un hijo y han formado una familia sólida, tranquila y muy alejada del escándalo. Se nota que tienen una conexión profunda, no solo como pareja, sino como equipo de vida.

Y sí, aunque El Ángel tiene su historia con Rosario, en la vida real su corazón ya tiene dueña… y es una reina, literal y simbólicamente.