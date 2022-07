Rubí explota por regreso de sus compañeros; Isabela le responde.

La Academia está más intensa que nunca y la tensión se ha hecho presente entre los alumnos luego de que el domingo pasado no hubiera expulsado y marcara el regreso de Isabela, Zunio y Eduardo, principalmente en Rubí, quien no quedó satisfecha con el regreso de los tres.

Rubí sorprendió a todo el público con “Basta ya”, fue sensacional.

El noveno concierto de La Academia estuvo lleno de sorpresas, la primera sorpresa se dio cuando Alexander Acha, director del reality de talentos, anunció que no habría expulsado, seguido del regreso de Zunio, pero el ecuatoriano no fue el único que volvió, lo acompañaron Eduardo y Alejandra, esta última salió expulsada en el octavo concierto.

Rubí explota por el regreso de Zunio, Eduardo e Isabela

El regreso de un exalumno estaba más que dicho; sin embargo, nadie se esperara que volvieran tres, muchos menos Rubí, quien no estuvo de acuerdo con la producción del reality al regresar a dos alumnos más.

“Pues al igual que mis compañeros al principio me pareció injusto, porque la igual que todos pues he estado aquí aguantando, aguantando, aguantando las clases que de alguna manera son desgastantes y todo y sí se me hizo un poco injusto que nosotros estamos esforzándonos mucho y ellos, o sea, llegan (…) y es como el mismo miedo que Nelson que a la siguiente semana me corran, me echen”, declaró ‘La quinceañera más famosa de México’ durante una de sus clases.

Cabe destacar que Rubí es la alumna que más desventaja tiene en el tema vocal respecto al resto de sus compañeros y que constantemente se tambalea su permanencia en La Academia debido a las duras críticas que ha recibido por parte del panel conformado por Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara.

¿Isabela le respondió? Isabela estuvo menos de un día fuera de La Academia gracias al apoyo del público que la trajo de vuelta al reality show con sus votos. A su regreso, la alumna agradeció el apoyo de la gente y señaló que regresó con todo para aprovechar esta segunda oportunidad.

“Yo creo que es un factor muy importante para mí el saber que hay gente que me apoya, porque pues yo antes pensaba que no era así y eso me motiva muchísimo porque me hace esforzarme más, me hace motivarme más, pero, aun así, siento que hay cosas que van a diferenciar la Isabela de antes, por ejemplo, mi actitud creo que no fue la mejor aunque no era mala porque en las clases y así siempre daba lo mejor, pero tal vez en la casa yo solita me apartaba más”, dijo Isabela a Pablo Chagra en la Cabina POV de TikTok.

Fue así como dejó en claro que regresó con todo y de alguna forma respondió a los comentarios de Rubí, quien declaró que era injusto el regreso de Isa y Eduardo.