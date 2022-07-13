La Academia: Isabela revela cómo es su amistad con Santiago tras su regreso.

Luego del polémico romance de Isabela y Santiago en La Academia, la alumna confiesa cómo es su relación con su compañero y si continúan siendo amigos.

"Con Santiago las cosas están calmadas. Yo me imaginé que después de todo esto las cosas iban a cambiar porque sí fue un gran desacuerdo entre nosotros, pero hasta eso nos tenemos mucho respeto. La amistad veo difícil que sea como antes porque ya no confío en él de esa manera", dijo en la Cabina POV de La Academia.

Pese a que tienen una relación respetuosa, Isabela considera que ya no puede ser amiga de Santiago.

"Las cosas son diferentes y yo dije que me iba a alejar de él, así como a tomar mi distancia. Lo estoy haciendo porque esa etapa ya pasó, ahora estoy súper bien conociendo a más personas. En la casa hay amigos reales y eso me hace muy feliz", reveló a Pablo Chagra.

Recúerde que los alumnos vivieron un fugaz amorío dentro de nuestro programa, pues se les vio muy juntitos en la primera semana. En su momento, Santiago también aclaró que regresó con su novia Sofía y no podía tener ningún romance con Isabela.

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¿Isabela regresó con su novio fuera de La Academia?

Isabela se dio un tiempo con su novio Henri antes de entrar a La Academia, pero cuando quedó eliminada de nuestro reality show, habló con él para aclarar la polémica con Santiago.

"Le dije a Henri 'hay que hablar, ya tengo teléfono, me gustaría aclarar las cosas'. Hablamos por videollamada y platicamos de todo el tema. Él está tranquilo, siempre confió en mí y sabe quién soy. La verdad me tranquilizó mucho que las cosas están claras con él. Seguimos dándonos un tiempo, pero las cosas están bien", dijo a nuestra cuenta de TikTok de La Academia.

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