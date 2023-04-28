VIDEO: Rubí Ibarra presenta su primer sencillo: “Darte un beso”.

La última generación de La Academia nos dejó grandes talentos que poco a poco van buscando y encontrando su camino dentro de la música, por eso varios de ellos han hecho el lanzamiento de sus primeros sencillos.

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Por ese motivo no podía faltar la canción de Rubí, la joven que conquistó a los fans de La Academia por su entrega y esfuerzo cada fin de semana para ser mejor. La cantante reveló todos los detalles de su lanzamiento en las redes sociales.

Hola, amigos espero que se encuentren súper bien. Este viernes 28 se estará lanzando mi primer sencillo. Así que, por favor estén muy atentos, porque es una canción que ya todo el mundo conoce, es una canción súper romántica, van a ver una faceta de mí, pues romántica…

¿Cuál es el sencillo que estrenó Rubí?

Quien fuera conocida hace unos años por ser la ‘quinceañera más famosa de México’ estrenó su primer sencillo la mañana de este viernes 28 de abril, tema con el que va a conquistar a sus miles de fans en redes sociales. Es ‘Darte Un Beso’.

El sencillo ya se encuentra disponible en distintas plataformas digitales, junto con el tema se estrenó el video de la canción en YouTube, donde a pocas horas de su lanzamiento ya tiene casi 3 mil reproducciones.

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Dentro de los comentarios que hay por parte de los fans, resaltan el gran talento y evolución que ha tenido Rubí, mientras que otros le desean mucha suerte en su carrera musical.

Rubí siempre fue una de las participantes más queridas de La Academia, pues recordemos que el voto del público la llevó a quedarse con el quinto lugar del programa, pero su voz y talento se quedaron en el corazón de sus miles de seguidores, quienes la están apoyando ahora.

