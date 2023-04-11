Mar Rendón va a presentar su nuevo sencillo.

El talento de los finalistas de La Academia sigue brillando de forma impactante, pues ahora nuestra querida Mar Rendón va a presentar un nuevo sencillo en el que ha estado trabajando desde hace un tiempo para poder llegar al corazón de sus fans.

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La joven ecuatoriana que conquistó el escenario de La Academia ha comenzado a promocionar su nuevo tema en las redes sociales, donde compartió la fecha en que va a estar disponible en las plataformas digitales.

¿Cuándo sale la nueva canción de Mar Rendón?

De acuerdo con el anuncio que publicó la ganadora del tercer lugar de La Academia, su nuevo sencillo va a llevar por nombre ‘Te Arde’ y va a estar disponible para todos el próximo 13 de abril, por lo que debes ir apartando la fecha para disfrutar de su música más reciente.

¿Cuál fue el sencillo anterior de Mar Rendón?

Uno de los temas más esperados por los fans fue el primer sencillo de Mar Rendón, quien logró brillar con la canción de 'Laura No Está', producción que en poco tiempo se convirtió en uno de los preferidos del público.

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En ese momento, Mar Rendón dio un emotivo mensaje con sus miles de fans en redes sociales, donde colocó las siguientes palabras: ‘Estoy muy feliz y muy emocionada. A pesar de que esta canción no es mía he conectado con ella como ninguna otra’.

