Rubí reacciona al VIDEO de Kenia Os deseándole suerte.

Rubí se prepara para vivir una de las galas más especiales en La Academia, pues cantará La Noche de su artista favorita Kenia Os.

Rubí sorprendió a todo el público con “Basta ya”, fue sensacional.

La quinceañera más viral de México luchará por conservar su lugar dentro de nuestro reality show y así sorprender a todo el panel de críticos con su interpretación.

La noticia llegó hasta los oídos de Kenia Os, quien no dudó en alentar a Rubí con el siguiente mensaje en sus redes sociales.

Que respire bien porque son cuatro coros en ‘La Noche’ y en la parte donde sube está difícil. Me ha pasado. Yo por eso siempre pongo ‘La Noche’ como número dos. Que no te ganen los nervios

La cantante sinaloense no dudó en brindar algunos consejos a Rubí para que se luzca en su presentación: "Eso ayuda muchísimo a mi música, que otras personas consideren mi música para un proyecto es algo muy fuerte", dijo Kenia.

Te puede interesar: La Academia: Kenia Os manda mensaje a Rubí para su próxima presentación.

Rubí reacciona al mensaje de Kenia Os

Luego de una larga plática en la Cabina POV de La Academia, Mar le contó a Rubí todo sobre el mensaje de Kenia Os.

"Kenia Os está muy feliz que seas kenini, te manda saludos y está muy feliz de que vas a cantar su canción. Que por favor respires porque la canción es muy cansada, que tiene cuatro coros y una nota alta, que respires para que no se vaya el aire. Te va a estar viendo", confesó.

Por su parte, Rubí no pudo evitar gritar de la emoción y casi se ahoga con su comida ante la noticia que involucra a su estrella favorita.

"¡No! ¿Neta? Se me atoró el arroz... Kenia, saludos, te amo y te quiero", expresó la participante entre gritos, pues no esperaba un consejo de su cantante favorita.

No te pierdas La Academia sábados y domingos por nuestra señal de Azteca UNO, pues todos los participantes intentarán conquistar a nuestros queridos críticos Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

También te puede interesar: La Academia: La Chicuela y Ricardo Casares le mandaron mensajes a Rubí.

