La Academia: Kenia Os manda mensaje a Rubí para su próxima presentación.

Los conciertos de La Academia siguen dando mucho de qué hablar cada fin de semana, incluso varios artistas han dado sus mejores consejos a los participantes para que puedan mejorar.

Rubí sorprendió a todo el público con “Basta ya”, fue sensacional.

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Tal es el caso de Kenia Os, quien no dudó en mandar un mensaje a Rubí, pues cabe mencionar que el próximo fin de semana la joven interpretará uno de los temas de la cantante.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también influencer expresó su opinión sobre la participante Rubí Ibarra, quien interpretará su canción 'La noche', por lo que le mando unos tips.

Me encanta que va a cantar La noche, me encanta que sea tan Kenini, tan fan, me encanta eso

Además, la famosa comentó que esta canción le ayudará a su música, pues reveló que a ella le ha costado mucho estar donde está.

Eso ayuda muchísimo a mi música, que otras personas consideren mi música para un proyecto, es algo muy fuerte. Yo siempre se los he dicho y ahorita que andamos sensibles vamos a tocar temas sensibles. A mí me ha costado, creo que el doble o el triple que muchísimos artistas, por el hecho de venir de hacer medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música

Kenia Os le da unos consejos a Rubí cantar su canción.

Pero eso no es todo, ya que Kenia Os no dudó en darle algunos consejos para su presentación, pues recordemos que Rubí ha recibido críticas muy fuertes por parte de los críticos.

Que respire bien porque son cuatro coros en La noche y en la parte donde sube está difícil. Me ha pasado, yo por eso siempre pongo La noche como número dos. Que no te ganen los nervios

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En lo que respecta a Rubí, demostró ser una gran admiradora de Kenia Os, pues al momento en que le entregan su canción para presentar, no dudó en mostrar emoción por el tema que le había tocado.

