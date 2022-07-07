VIDEO: Rubí y Nelson se besan en la boca. ¿Hay romance?

Si alguien ha dado de qué hablar en La Academia es Rubí Ibarra, la quinceañera viral que continúa en la búsqueda de mejorar su voz y ganar nuestro reality show.

La participante ha recibido todo tipo de opiniones desde su llegada a La Academia, incluyendo las fuertes críticas de Lolita Cortés desde el día de su audición.

Por si fuera poco, Rubí continúa dando de qué hablar entre los seguidores de La Academia, pues la alumna se besó con Nelson en la boca.

Es bien sabido que Rubí y Nelson son muy buenos amigos dentro de nuestro reality show, así que no dudaron en sellar su amistad llamándose los 'Los Reyes Potaxies'.

El beso quedó grabado ante nuestras cámaras de La Academia, pero cabe mencionar que solo fue un 'piquito' y ambos alumnos salieron corriendo por la pena.

"Rubí me recuerda a flash, pero en versión chiquita", dijo Nelson tras besar a Rubí en la boca.

Este beso llega después de la polémica entre Isabela y Santiago, quienes también se habían mostrado muy cariñosos y con ánimos de iniciar algo más que una simple amistad.

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Rubí se prepara para su próxima gala en La Academia

Luego de cantar La Maldita Primavera el pasado fin de semana, Rubí continúa preparándose para quedarse una semana más en La Academia.

La alumna intentará defender su lugar y ganarse el voto del público con la canción Basta Ya de Jenni Rivera. Rubí ha confesado que este será uno de los retos más grandes en su carrera, pues no está muy familiarizada con el género banda.

Todos los participantes darán su mejor esfuerzo el siguiente fin de semana, pues uno de sus compañeros expulsados ingresará de nueva cuenta a La Academia para intentar defender su lugar otra vez.

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