Rubí sufrió amenazas de muerte tras VIDEO viral de sus XV años.

Rubí es una de las participantes más polémicas de esta generación de La Academia, pues semana tras semana recibe todo tipo de comentarios por parte de los críticos.

Lo anterior ha llevado a que la joven sea comparada con Jolette, otra de las exacadémicas más polémicas que también pasó por nuestro reality show.

En una íntima plática con Alexander Acha, Rubí Ibarra habló sobre las comparaciones con Jolette.

"Yo no vengo aquí a que me comparen con nadie, solamente quiero aprender y quiero sacar lo mejor de mí", dijo al director de La Academia.

Sin embargo, la alumna dejó a Alexander Acha helado tras revelar que recibió amenazas de muerte con su video viral de XV años.

"Recibí comentarios negativos y malos... hasta deseándome la muerte... a mí mamá también. Fue ahí cuando me entró la depresión y la ansiedad", expresó la joven luego de que en el año 2016, se llevara a cabo su fiesta de XV años en La Joya, San Luis Potosí.

"¿Te amenazaron de muerte?", preguntó Alexander Acha consternado por las declaraciones de Rubí Ibarra.

"Sí... yo experimenté eso cuando no estaba preparada emocionalmente y mentalmente", continuó la alumna, quien ha subido al escenario para cantar temas como Bésame Mucho y Las mil y una noches.

Rubí Ibarra ha demostrado que una alumna muy disciplinada y dispuesta a aprender de los críticos, así como de sus maestros.

"Ahora, las críticas ya no me molestan", dijo Rubí sobre las ofensas en las redes sociales.

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Así ha sido el paso de Rubí por La Academia

Luego de que Lolita Cortés expresara sus nulos deseos de ver a Rubí compitiendo en La Academia, la participante se ha mostrado dispuesta a aprender.

La joven ha demostrado que quiere mejorar cada día, pues así lo ha dejado ver con sus interpretaciones de Bésame Mucho y Las mil y una noches en el escenario.

El siguiente fin de semana, Rubí enfrentará un reto demasiado distinto con la canción Tusa, ya que experimentará por primera vez con el género reguetón.

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