Señor que ganó la ‘chiva’ murió en los XV años de Rubí.

Rubí abrió su corazón en La Academia y recordó su fiesta de XV años a la que asistieron 60 mil personas. Fue en el año 2016, cuando la joven se viralizó en las redes sociales tras el discurso de su padre en una página de Facebook

"Los invitamos a los XV años de nuestra hija, Rubí, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo de Juan Villareal, Los Indomables de Cedral, Grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X y habrá una 'chiva' creo que es de 10 mil pesos el primer lugar, y para los demás lugares ahí nos acomodamos", dijo el padre de Rubí para después viralizarse en todas las plataformas digitales.

Luego de seis años de la fiesta más comentada en las redes sociales, Rubí rompió el silencio en La Academia y confesó quién se ganó la 'chiva' de 10 mil pesos.

La alumna explicó que se le llama 'chiva' al premio en efectivo que se gana en las carreras de caballos.

"Son carreras de caballos y al caballo ganador se le entrega el dinero. Se le dice 'chiva' al efectivo o al premio", contó Rubí a su compañero Santiago a su maestro Raúl Carballeda.

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Señor que ganó la 'chiva' murió en plena fiesta de XV años

No todo fue miel sobre hojuelas en la fiesta de XV años, pues Rubí confesó que el señor que ganó la 'chiva' de 10 mil pesos falleció tras ser arrastrado por un caballo.

"Se la ganó un señor que era amigo de mi papá, pero ahí mismo falleció. No habló mucho de esto porque yo no estaba ahí, pero por lo que tengo entendido es que se emocionó porque su caballo ganó; se metió al carril y el caballo se lo llevó", contó la alumna en los ensayos previos a la gala de este sábado y domingo de La Academia.

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