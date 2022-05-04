Ruy Senderos rompe el silencio sobre el caso de Pascasio “N”.

Ruy Senderos, quien participó en la serie Rosario Tijeras y compartió créditos con Pascacio "N", prefiere no hablar de la denuncia por violación que tiene a su colega en prisión preventiva en Jalisco.

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Me he mantenido muy al margen, porque estos temas son muy difíciles, porque siento que hay mucho morbo de por medio, ojalá la verdad salga a la luz, porque es muy complicado para todo el mundo. Yo en lo personal es como ‘no’, mi experiencia personal, no tengo media cosa que criticar, al contrario, puro agradecimiento, puros buenos momentos, una generosidad actoral en el set espectacular y eso es lo que yo conozco, eso es lo único que yo puedo hablar y es lo único que yo me quedo y ojalá, todo se aclare bien, como tienen que ser las cosas

Ruy Sendero habla de cómo se trabajaba en los sets

Y confiesa cómo le hace él para salvaguardar su reputación en un set de grabación.

Es un tema muy complicado, afortunadamente a mí, mi mamá me educó con ciertos valores, con cierta educación, con ciertos principios donde es respeto, ese es el principal valor para todo. Respeto, buena energía, buena vibra, confiar y hacer, justo eso

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Junto con Jesús Zavala, Gonzalo Vega Jr. y otros actores, Ruy Senderos promociona la serie Ninis.