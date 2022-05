Exclusiva: Ventaneando tuvo acceso al set de Killer Babes.

EN EXCLUSIVA Los detalles de la nueva película de Lucía Méndez.

¿Qué hacían Lucía Méndez, Paty Manterola, Alicia Machado, Itatí Cantoral y Alberto Estrella en una funeraria de la Ciudad de México? Cuando los descubrimos creíamos que podía tratarse de una tragedia, pero por fortuna se trata de la filmación de Killer Babes.

Y aunque el elenco y el staff trataban de mantener el rodaje en secreto a nuestro lente, no se le escapa nada y así logramos hablar con los protagonistas .

“Estoy muy contenta de estar en esta película, está realmente maravilloso el guión”, dijo Lucía Méndez.

Por cierto que en medio de la filmación, el catering le quedó a deber a Lucía Méndez, pues prefirió caminar por el barrio por un antojito local.

Pero vaya que hicieron efecto las gorditas, y no precisamente a Lucía y a sus acompañantes, sino a su mascota que no resistió más e hizo sus necesidades en plena avenida, mientras su dueña no se dio por enterado.

Itatí Cantoral calma los ánimos en el set

Aún no habíamos incomodado a la producción, pero una vez que intentamos hablar con Itatí Cantoral, hubo quien intentó intimidarnos con llamar a la policía, con tal de que no grabaramos terminaron por dañar el lente de nuestra cámara.

Pero gran sorpresa se llevaron, pues luego de su operativo, no contaron con que Itatí Cantoral sí nos atendería y hasta una disculpa ofreció por los daños ocasionados.

“Perdóname, discúlpame, les pido una disculpa, no sé qué pasó. Como están muchas estrellas nos hicieron firmar un contrato para el misterio. Yo creo que todo mundo se puso muy nervioso” , expresó.





Killer Babes retrata la historia de tres mujeres de la alta sociedad frívolas y superficiales, quienes al ver su estabilidad económica en riesgo, son capaces de asesinar a sus maridos.

