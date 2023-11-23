Así puedes saber si tienes tu red de Internet saturada en casa

Te has preguntado alguna vez, ¿por qué tu conexión de Internet parece ir más lenta que una tortuga en una carrera de caracoles? La saturación de red podría ser la respuesta a ese misterio.

Dicho lo anterior, a continuación desentrañaremos la razón detrás de la saturación de red y exploraremos cómo identificar sus señales. Así mismo, te diremos algunos consejos prácticos sobre cómo deshacerte de esa sensación de estar atrapado en el tráfico digital.

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

¿Cómo saber si tu red de Internet está saturada y qué hacer?

La velocidad de Internet, como una corriente constante, a veces puede desviarse hacia un arroyo más lento. Pero, ¿cómo puedo saber si mi red está saturada? Una de las señales más evidentes es la velocidad de conexión. Realizar pruebas de rapidez periódicas, te dará una visión clara para comprobar si estás obteniendo lo que pagas.

Otro indicador clave es el número de dispositivos conectados. Si tu red parece más concurrida que un festival de música, es probable que la saturación sea la culpable. Observar la actividad de la conexión mediante herramientas de monitoreo y pruebas de ping, puede revelar patrones de congestión.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si una página de Internet es segura?

¿Qué hacer para recuperar la velocidad de mi Internet?

Entonces, has descubierto que tu red está más saturada que un aeropuerto en vacaciones. ¿Ahora qué? Aquí hay algunos pasos prácticos para recuperar esa velocidad perdida:



Desconectar dispositivos innecesarios:

Si tu red es un picnic y hay demasiados invitados, algunos podrían irse a casa. Desconecta dispositivos que no estén en uso para liberar el ancho de la banda.

Actualiza tu plan de servicio:

Consulta con tu proveedor de servicios de Internet, para asegurarte de que tu plan se ajuste a tus necesidades actuales. A veces, un simple cambio puede hacer maravillas.



Horarios estratégicos:

Si descargas archivos enormes o juegas en línea, programa estas actividades para momentos de menor tráfico. Evitar los horarios pico puede mejorar significativamente el rendimiento.

Te puede interesar: ¿Por qué mi internet está lento por las noches y qué hacer?



Considera la actualización del hardware:

Si tu router ha estado funcionando incansablemente desde la era de los dial-up, podría ser el momento de una actualización. La tecnología avanza y uno nuevo podría ofrecer un rendimiento superior.