Sabine Moussier se quebró en charla al hablar de un abuso que sufrió por parte de un actor

Después de un tiempo extendido en el que guardó silencio de su vida en general, la actriz de 58 años salió ante los medios y por fin habló de manera amplia de lo vivido en su vida durante los últimos tiempos. Realmente habló de todo lo respectivo a su salud, sin embargo lo que evidentemente se llevó el foco de atención fue la horrible experiencia relatada por la propia Sabine Moussier.

Con una larga trayectoria en los medios había mucha insistencia de lo que pasaba alrededor de ella. Siendo una reconocida artista de las telenovelas era extraño que el silencio reinara en su entorno, aunque como pasa seguido, cuando los problemas de salud están presentes, prefieren vivirlo de manera más íntima.

Te puede interesar - ¿Sabine Moussier tiene un pleito directo con Paty Navidad?

¿Qué le pasó a Sabine Moussier hace años en una telenovela?

La verdad es que este tiempo de chacaleo fue bastante interesante y la figura que destacó fue Sabine, quien vivía alejada de los medios en los últimos tiempos. Ella declaró a diversos medios de comunicación que se alejó justamente por el tema de su enfermedad y poco a poco ha salido adelante. Pero algo que la quebró frente a las cámaras y micrófonos fue recordar una anécdota de abuso sexual.

En un momento de la sesión de preguntas y respuestas, la nacida en Leverkusen indicó que vivió un momento horrible cuando grabó una escena íntima en una telenovela. El actor de esa grabación se bajó la pijama, los calzones y le dijo a la actriz que ella hiciera lo mismo. Sin embargo, este hombre fue todavía más insinuante, pues cuando se preparaban, el actor tomó la mano de Sabine y la llevó hacia su miembro reproductor masculino.

Aunque ella estaba totalmente incómoda, no tuvo la capacidad de reaccionar de manera más efusiva. Cuando acabó esa grabación le exigió al director que no existieran más escenas “de cama” con ese actor. En estas declaraciones dijo que nunca pasó por su cabeza hacer una denuncia. Sí hubo disculpas por parte del actor, del cual no dio el nombre y no sabe si en un futuro actuará de forma legal.

Seguir leyendo - ¿Sabine Moussier está peleada con su madre?