Sabine Moussier admite que anduvo con un hombre que no conoció en persona y que resultó ser pareja de Paty Navidad.

La actriz Sabine Moussier confesó que tuvo una relación a distancia con un hombre que nunca conoció en persona, más que por internet.

Al respecto, la protagonista de telenovelas aseguró que eso ocurrió hace varios años y no significó mucho en su vida.

¿Lo acaban de publicar? Fue hace seis años y nada más compartíamos llamadas telefónicas, eso no es nada

Asimismo, Sabine Moussier compartió que se encuentra tranquila en el plano sentimental y que “amor tengo de sobra”.



Paty Navidad aseguró que se trató de una pareja suya.

Sin embargo, las declaraciones de la estrella de televisión hicieron eco en la actriz Paty Navidad, quien reaccionó al tema en su perfil de Twitter, donde publicó un mensaje en el que aseguró que solo ella conoce su vida privada y pidió a Sabine Moussier que deje de hablar de ella.

Pero, lo que más llamó la atención, fue que Navidad aseguró que el hombre al que se refirió Sabine Moussier fue pareja suya.

“La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor.”, escribió en la red social Paty Navidad.

Sin que Sabine Moussier supiera que su colega reaccionaría de esta manera a su declaración, en la entrevista que concedió a los medios de comunicación, se refirió a las polémicas teorías de la cantante sobre el coronavirus y su apoyo a Donald Trump.

“No sé nada de ella, nada, nada, no tengo idea de ella”, afirmó la actriz para concluir que prefería no dar opiniones sobre las demás personas. “Yo no hablo de mi persona, menos voy a hablar de alguien más”, afirmó.

