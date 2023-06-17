Sabo Romo confirma el carácter complicado de Alejandro Marcovich.
Sabo Romo habló de la complicada situación que vive su excompañero de Caifanes, Alejandro Marcovich quien ha sido señalado de violencia intrafamiliar.
Luego de que la periodista Lidia Cacho destapara el expediente de violencia intrafamiliar que Alejandro Marcovich ha infringido a su esposa, Gabriela Martínez y a sus hijos, Diego y Béla, su colega Sabo Romo habla sobre el caso y describe cómo complicado al músico argentino, al que conoce desde hace casi 40 años, por haber formado parte del grupo Caifanes.
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Creo que todos los que hemos convivido con él, coincidimos en varias cosas; la primera, es que musicalmente es genial, pero de pronto, en el trato es complicado, siempre ha sido complicado. Te estoy hablando de que tenemos, por ahí, casi 40 años de conocernos y realmente nunca ha habido una situación cercana
El bajista, espera que el conflicto entre Marcovich y su familia llegue a buen puerto; aunque la denuncia que Gabriela Martínez interpuso en su contra en 2014 y los episodios de violencia que ahí relata, han dado como resultado que a la fecha el argentino tenga una orden de restricción y no pueda acercarse a ella o a sus hijos.
Es un proceso que uno tiene que vivir en familia. siento que hay una preocupación genuina por su estado de salud, deseo esté bien, que pueda resolverse física y emocionalmente. No solamente hemos estado cercanos a nivel profesional, sino que Béla y Diego, sus hijos, son gente muy entrañable, son gente que desde niños han estado muy cercanos a la vida, con los que hay un cariño también, no intermitente, pero sí un tanto a la distancia…
¿Qué opina de la reconciliación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?
En otro temas, Sabo se dijo feliz por la reconciliación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, quien por cierto se unirá al proyecto ‘Rock en tu Idioma Sinfónico’.
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Sin duda, todos cometemos muchos errores y, creo que también tenemos la posibilidad, si bien, no de enmendarlos, pues de echarle ganas, echarle arrimón, echarle pasión