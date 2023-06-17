Sabo Romo confirma el carácter complicado de Alejandro Marcovich.

Luego de que la periodista Lidia Cacho destapara el expediente de violencia intrafamiliar que Alejandro Marcovich ha infringido a su esposa, Gabriela Martínez y a sus hijos, Diego y Béla, su colega Sabo Romo habla sobre el caso y describe cómo complicado al músico argentino, al que conoce desde hace casi 40 años, por haber formado parte del grupo Caifanes.

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Creo que todos los que hemos convivido con él, coincidimos en varias cosas; la primera, es que musicalmente es genial, pero de pronto, en el trato es complicado, siempre ha sido complicado. Te estoy hablando de que tenemos, por ahí, casi 40 años de conocernos y realmente nunca ha habido una situación cercana

El bajista, espera que el conflicto entre Marcovich y su familia llegue a buen puerto; aunque la denuncia que Gabriela Martínez interpuso en su contra en 2014 y los episodios de violencia que ahí relata, han dado como resultado que a la fecha el argentino tenga una orden de restricción y no pueda acercarse a ella o a sus hijos.

Es un proceso que uno tiene que vivir en familia. siento que hay una preocupación genuina por su estado de salud, deseo esté bien, que pueda resolverse física y emocionalmente. No solamente hemos estado cercanos a nivel profesional, sino que Béla y Diego, sus hijos, son gente muy entrañable, son gente que desde niños han estado muy cercanos a la vida, con los que hay un cariño también, no intermitente, pero sí un tanto a la distancia…

¿Qué opina de la reconciliación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

En otro temas, Sabo se dijo feliz por la reconciliación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, quien por cierto se unirá al proyecto ‘Rock en tu Idioma Sinfónico’.

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