VIDEO: Christian Nodal le dice “te amo” a Cazzu y se lo acaban con críticas.

La carrera de Christian Nodal se ha mantenido en el ojo del huracán desde su rompimiento con Belinda y, es que en las últimas semanas se le ha visto muy cariñoso con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, por diversas plazas de Latinoamérica donde se ha presentado con su “Forajido Tour”.

La cantante argentina y el intérprete de “Vivo en el 6” parecen tener una relación que va más allá de una simple amistad; sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para afirmar o desmentir la oleada de rumores.

Desde que fueron captados tomados de la mano caminando por las calles de Guatemala, “la pareja” ha sido sorprendida en diversas ocasiones en situaciones muy cariñosas, la más reciente se dio hace apenas unos días, cuando se les vio besándose antes de que el cantautor mexicano subiera al escenario.

Nodal le dice te amo a Cazzu

La más reciente filtración casi confirmaría los rumores de un romance entre ambos, pues en un video difundido en TikTok por el usuario paitocaicedo se puede apreciar como Christian Nodal pasa entre las personas hasta llegar con Cazzu, a quien le da tremendo beso.

Luego de besar a la argentina se observa por el movimiento de sus labios que Christian Nodal le dice “te amo”, frase que causó una gran controversia en redes sociales, pues todo parece indicar que ya superó a Belinda y se está dando una nueva oportunidad en el amor.

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Su declaración de amor llamó la atención, principalmente porque está muy reciente su rompimiento con la cantante española y al sonorense no se le nota muy bien tras lo sucedido. Cabe recordar que en diversas ocasiones se ha referido a su ruptura con Belinda como un suceso doloroso en su vida, por lo que sorprenden sus palabras hacia Cazzu.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Su declaración de amor a la cantante argentina sorprendió a más de uno, por ello, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Ay ¿a poco sí?”, “Ese no ama a nadie”, “Tan rápido ya se encu… el vaquerito”, “¿Tan rápido ya la amaaa?”, “lo bueno es que amaba a Beli y que según le hizo daño”, “le dice te amo JAJAJA”, “en un mes ya la ama, nombre ni sabes qué es eso”, “Ya tan rápido se le olvidó el anillo de la Beli”, “Ya vi que eres igual que la mayoría”, “Le dice te amo y tienen una semana, ridículo”.

La relación entre ambos iría viento en popa, tanto así que Elisa Beristain, de Chisme No Like, aseguró que el cantante de “Botella tras botella” presentó a su novia con sus papás a través de una videollamada.

Incluso, Anaís Salazar, quien se encuentra supliendo en dicho programa a Beristain y Javier Ceriani, señaló que el cantante se estaría planteando la posibilidad de retirarse de los escenarios por un tiempo para pasar más tiempo con Cazzu.

“Él decide tomarse como una vacación. Se va por un mes y yo creo que hará muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu. Y yo creo que hará bien. Que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas las cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante”, declaró.