FOTOS: Salma Hayek confesó que de vez en cuando le revisa el celular a su esposo.

La estrella de la pantalla grande también ha sentido curiosidad por los mensajes que le llegan a su esposo y ha revisado el celular.

Ser una de las actrices más famosas y cotizadas, una de las empresarias y productoras más exitosas y una de las mujeres más guapas, no quita que Salma Hayek sienta celos como cualquier persona, y en algún momento llegó a creer que su esposo le había sido infiel.

Recientemente se volvió viral un video de una entrevista de la actriz mexicana con Jimmy Falon en la cual contó un episodio durante su matrimonio con François Henri Pinault cuando pensó que le había fallado.

“Bueno decidimos que el inglés es como Suecia, un territorio neutral, así que yo no tengo todo el control, ni él. Por eso hablamos en inglés con un muy mal acento entre nosotros. No sé cómo mi hija habla inglés sin un acento porque en la casa es un desastre”, indicó la veracruzana.

La protagonista de Frida mencionó que tanto ella como su hija Valentina constantemente molestan al empresario francés por su acento: “Y nos dijo: ‘¿saben qué, chicas? voy a conseguir un entrenador de dialecto, me voy a deshacer de este acento antes que tú, quién llevas viviendo en EE.UU. por 16, 17 años’ refiriéndose a mí”.

Salma Hayek contó que su esposo ya no volvió a tocar el tema y hasta lo habían olvidado: “Hace unos días, estoy mensajeándome con alguien, veo su teléfono y está este mensaje: ‘Hola soy Elena, si quieres mejorar tu inglés tienes que practicar, ¿quieres practicar ahora?’ Jimmy, soy mexicana... tú sabes, eso no es nada bueno”.

La también productora confesó que se molestó mucho, sin embargo, trató de controlarse ya que era “la mujer era quién lo había buscado y no él”.

Y cuando toda la familia estaba comiendo confrontó a Pinault: “¿¡Quién demonios es Elena!?”.

A lo que Henri Pinault contestó entre sorpresa y confusión: “‘¿Te refieres a Elsa?’ y se empieza a reír y me dice: “es una aplicación como Siri”.

Por último, Salma aseguró que la aplicación no es tan buena, ya que su esposo sigue sin quitarse el acento: “Su nombre es Elsa, pero no la descarguen porque su francés sigue con su acento fuerte, así que Elsa no funciona”.

Cabe recordar que la pareja se casó en 2009 y tienen una hija llamada Valentina Paloma, quien recientemente sorprendió en la alfombra roja de la película de Marvel, Eternals por lo grande y guapa que está a sus 14 años.

