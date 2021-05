Salma Hayek narra cómo estuvo en riesgo su vida.

La estrella de la pantalla grande habló por primera vez de la dura batalla que tuvo contra el coronavirus y que la mantuvo al filo de la muerte.

Una de las actrices más talentosas y populares a nivel mundial es Salma Hayek, quien se ha caracterizado por mostrarse siempre natural y sincera sobre los temas que comparte con sus seguidores.

Recientemente la mexicana reveló que durante el 2020 pasó momentos muy difíciles en su vida debido a la lucha que libró contra el virus de Covid-19 y que casi le provoca la muerte, de acuerdo a lo que ella misma reveló para la revista Variety.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Dije ‘no gracias’. Prefiero morir en casa’. Estuve aislada por siete semanas de mi familia y fui conectada a un tanque de oxígeno, esperaba que ocurriera el peor desenlace”.

La también productora confesó que pasó aproximadamente siete semanas en aislamiento total y que incluso fue necesario que le pusieran oxígeno, pues su capacidad pulmonar estuvo comprometida.

Salma Hayeck indicó que pese a que se contagió desde el año pasado, aún no se siente recuperada al 100%, pues se ha sentido muy fatigada y sin energías entre otras secuelas que le ha dejado el Covid-19, virus que puso al mundo de cabeza.

La veracruzana, quien recientemente participó en las filmaciones de la película “House of Gucci” del director Ridley Scott aseguró que se sintió bien de regresar a trabajar: “Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer Zooms en un momento, pero me cansaba mucho”.

Por último, la actriz contó que quiere ponerle una pausa a su vida agitada para agradecer por la vida y disfrutar de la compañía de su esposo François-Henri Pinault, y su hija de 13 años, Valentina.

“Quiero disfrutar de mi adolescente, mi maravilloso esposo, mis animales. Me siento muy bien ahora, así que no quiero quejarme de las cosas. Pasé mucho tiempo quejándome y no quiero involucrarme en cosas como, esto debería ser de esta manera o de esa manera. Quiero hacer reír a la gente”

Durante la pandemia, Salma Hayek compartía reflexiones con sus seguidores, sin imaginar que estos se imaginaran que estaba librando una dura batalla: “Sé que la mayoría de nosotros estamos haciendo todo lo posible para permanecer adentro y distanciarnos, pero al menos estamos en esto juntos y pensando en las personas más vulnerables”.

