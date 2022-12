La actriz Salma Hayek se caracteriza por mantenerse al margen de los negocios de su marido, el francés, François-Henri Pinault, sin embargo, debido a la gravedad del problema que invade a una de las marcas de su esposo, es momento de hablar sobre este escándalo sobre el que, incluso, algunos artistas como Kim Kardashian, se han pronunciado.

¡Calidad mexicana! Salma Hayek nos visitó en el foro para platicar todos los detalles sobre Monarca. ¡No te la puedes perder!

¿Quién es François-Henri Pinault, el esposo de Salma Hayek?

De nacionalidad francesa y compañero de vida de la actriz y productora mexicana, Pinault es dueño del conglomerado Kering, que representa a marcas de lujo de la talla de Gucci y Balenciaga. Esta última ha estado llena de polémicas recientemente no sólo por sus diseños, sino también, por sus campañas.

¿Cuál es el escándalo que invade al esposo de Salma Hayek?

Tras varios días de lo acontecido con la desastrosa campaña de Balenciaga, que fue cuestionada duramente en redes sociales y fue retirada por la marca debido a su contenido estaba relacionado con el abuso infantil. Al respecto, el francés no ha tenido ningún posicionamiento. Mientras que, Salma Hayek también ha evitado dar comentarios al respecto y desactivó la posibilidad que la gente comente sus publicaciones en la virtualidad, una expresión que puede representar una clara incomodidad de la cantante ante la situación que rodea a su marido.

Finalmente, la productora mexicana abrió los comentarios en sus más recientes posts y esto, la ha llevado a ser blanco de críticas y reclamos por mantenerse callada.

Mamá de Salma sale en su defensa.

Hasta el momento, la única madre de Salma, Diana Jiménez Medina, es quien ha hablado al respecto y salió en defensa de la actriz. "¿Mi hija qué tiene que ver con eso?, yo pienso que Salmita nunca ha dado nada qué hablar y se agarran de ese incidente, de ese error para involucrarla a ella”.

“Agradezco la oportunidad de decirle al mundo, que Salma no merece que la critiquen mal, que Salma tiene muchas cosas que enseñarnos, como ser humano su desarrollo ha sido grande, y no es porque sea mi hija, y quiero que alguien me diga que no es cierto”, enfatizo la madre de la actriz.

¿Qué dicen los seguidores de Salma Hayek sobre el escándalo de su marido?

Aunque los mensajes ya no están abiertos, entre las frases más destacadas que aparecieron en la publicación donde Salma Hayek luce un vestido de encaje y tul negro fueron las siguientes: "¿no debería ella estar en directo con una explicación sobre el drama de su marido y sus empresas?”, “Nada de lo que vende tu marido, ¿eh? Y tu hija como es parte de la campaña balenciaga??”, "¿Los maniquíes infantiles de tu marido ayudaron a pagar tu bonito vestido y botox?”.

En definitiva, la situación por la que pasa la empresa de su marido no es cómoda, pero hablar de ello, ayudará a darle una mejor causal.