Salma Hayek sorprende a todos con su apariencia y los fans aseguran se hizo unos ‘arreglitos’

Una de las actrices mexicanas que se ha ganado el corazón de millones de personas es Salma Hayek, quien por su talento y carisma se ha logrado posicionar como una de las favoritas dentro del mundo de Hollywood.

Recientemente, por medio de la cuenta de Instagram de una conocida plataforma de streaming, la mexicana causó gran revuelo entre los usuarios, pues mientras promociona su nuevo proyecto llamado ‘Como Agua Para Chocolate’, muchos notaron que la veracruzana se veía algo diferente.

¿Salma Hayek se hizo una operación estética?

De acuerdo con los comentarios que hicieron los usuarios, la productora de 58 años de edad se habría hecho algunos arreglos estéticos o unos tratamientos que hicieron que se viera completamente diferente.

Y es que, durante la entrevista que ofreció para la plataforma, algunos seguidores notaron que la veracruzana se habría puesto relleno en los labios, por lo que los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.

"¡Ya se nos puso relleno en los labios la Salmita, ella no lo necesita!”, “Cediendo a la presión de la industria”, "¡Si no hace falta, mamita, estás preciosa siendo tú!” y “Hacerse retoquitos no está mal, pero cuando se notan y te alteran la expresión, uno lo reciente”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, Salma Hayek no ha dicho nada al respecto, pero en sus redes sociales se muestra enfocada en seguir promocionando su proyecto, mientras comparte algunos aspectos de su vida personal y profesional con sus casi 30 millones de seguidores en Instagram.