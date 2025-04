Santa Fe Klan se disculpa con Dios y con la comunidad religiosa tras fotos donde aparece crucificado

Uno de los personajes que más se robó los reflectores en la última semana previo a la Semana Santa fue Santa Fe Klan , quien generó tremenda controversia luego de compartir una imagen en la que aparecía crucificado.

¿Por qué Santa Fe Klan publicó una foto cricificado?

Ángel Jair Quezada se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una serie de fotos que parecían emular una escena de la crucifixión de Jesús, lo que fue interpretado por muchos como un acto de irreverencia y una falta de respeto para la figura de Cristo.

Te puede interesar: ¿Santa Fe Klan y Maya Nazor fueron captados comiendo juntos?

Comenzó el Sin Palabras... ¡el mejor juego del mundo mundial! [VIDEO] Los conductores de Venga la Alegría usaron toda su imaginación para ser los grandes vencedores de esta mañana en el Sin palabras.

En la fotografía aparece Santa Fe Klan crucificado con collares y el torso descubierto. Sin embargo, dicha publicación fue borrada de sus redes sociales a los pocos minutos. De acuerdo con Santa Fe Klan, la imagen donde aparece crucificado fue tomada como parte de un video que había grabado para su proyecto musical, pero tras las reacciones negativas decidió no continuar con la publicación.

“Las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal”, dijo. También aprovechó para agradecerle a Dios “por todo lo que me has dado en la vida, por todas las bendiciones que me mandas. Los que me conocen saben que lo admiro y lo respeto y a mí como a él me gusta ayudar a la gente. Una disculpa a todos, esperen mi nuevo disco”.

Minutos más tarde, Santa Fe Klan compartió imágenes donde se le ve acompañado de la influencer Mona, en dos de las instantáneas se le ve blandiendo un arma de fuego, hecho que ha sido criticado por muchos.

¿Santa Fe Klan pidió disculpas? A través de su cuenta de Instagram, Santa Fe Klan compartió una historia en donde se disculpó públicamente, asegurando que no tuvo intención de ofender ni de burlarse de la religión.

Te puede interesar: Santa Fe Klan en peligro; así fue el aparatoso accidente de autobús que sufrió

“Le quiero pedir una disculpa a Dios y a toda la gente que se ofendió con las fotos que subí", escribió el rapero guanajuatense y agregó que “no lo hice con mala intención, ni tampoco lo hice por burlarme de la religión. Con todo respeto, les pido una disculpa”.

Por último, Ángel Jair Quezada puntualizó su relación personal con Dios, asegurando que siempre ha sido creyente. “Yo siempre he creído en Dios y siempre he caminado de su mano”.