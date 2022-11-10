Santa Fe Klan presente en la alfombra roja de Wakanda Forever.

El día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de “Black Panther: Wakanda Forever”, filme en el que está arrasando el actor mexicano Tenoch Huerta, quien interpreta a Namor, el antagonista principal de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel. En el evento también estuvo presente el cantante guanajuatense Santa Fe Klan.

Ángel Quezada fue uno de los invitados de honor a la alfombra roja y acudió en compañía de su novia Maya Nazor, ya que su tema “Soy” fue incluido en el soundtrack oficial del largometraje, por encima de Christian Nodal y otros intérpretes mexicanos.

¿Qué dijo Santa Fe Klan? “Pues sí, es que a varios ahí les pidieron canciones, la neta a mí también me la pidieron y yo tenía miedo pues de que no quedara, o sea, yo le puse sentimiento ahí en el estudio y corazón, pero no era seguro. Yo nada más la dejé grabada ahí con Camilo y ya después de días me dijeron que había quedado y me puse a echar fiesta”, declaró Santa Fe Klan.

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“Ojalá que esto sirva para todos los demás compañeros que están ahí en el barrio haciendo música”, añadió Ángel Quezada, quien dijo sentirse emocionado de que su tema fuera seleccionado para formar parte de la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Al millón, bien orgulloso de representar a mi México, la neta yo creo que hasta ahorita me la estoy creyendo y ojalá que no sea la primera”, recalcó al intérprete de “Debo entender” y “Cuidando el territorio”, entre muchas otras.

El papá de Luka aprovechó las cámaras para invitar a todos los que como él provienen de una familia humilde a jamás rendirse y conservar la humildad. “Que le echen muchas ganas, que crean en ellos y que todo se puede, nada es imposible y solamente hay que tener perseverancia para ser mejor cada día. Nunca me he creído nada pues voy a mi barrio a cada rato y es lo que me hace acordarme de donde soy y quien soy”, finalizó.

Durante la premier, Ángel Quezada interpretó el tema “Soy” y puso a bailar a todo el elenco de la película, el cual estuvo encabezado por su compatriota Tenoch Huerta. La cinta se estrenará este 11 de noviembre en todas las salas del país.

