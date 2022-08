Santa Fe Klan rompe en llanto durante concierto: ¿qué pasó?

La vida personal no está en el mejor de los momentos para el cantante y lo dejó bien expresado. ¿Qué pasó? Santa Fe Klan rompió en llanto durante un concierto y el hecho tiene una explicación.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

El intérprete mostró su lado nostálgico ante sus fans que se sorprendieron de verlo en ese estado, pero es justo destacarlo, forma parte de las muchas maneras en las que puede estar cualquier persona . El hecho fue inesperado pero como todo en la vida hay una historia detrás, asi que vamos a contarla.

Te puede interesar: Así luce Luka, el hijo de Santa Fe Klan a un mes de nacido.

¿Qué pasó con Santa Fe Klan que rompió en llanto durante un concierto?

El cantante en un momento de su concierto expresó las siguientes palabras: “la neta les voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni si quiera qué hacer”.

Las cosas no quedaron ahí sino que también comentó lo siguiente: “si nos vamos a morir para qué chinga se clavan, todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”. Esto en definitiva se debe a que sus progenitores han tenido muchos problemas en el último tiempo y que ya no saben qué hacer ante el hecho.

El compositor no reveló el por qué de los problemas de sus padres, algo más que entendible, y solo se dispuso a cantar su sentido tema Se Acabó, el cual reza: “dices que ya ni te hago falta. Te fuiste de la casa para no volver y yo que he sufrido tanto por esa mujer que me está matando. ¿Cómo olvidar el día que te encontré?”.

Esto va de la mano de que aparentemente su padre le pidió a Santa Fe Klan que lo ayude a reconquistar a su mujer con estas palabras: “hijo, estoy hasta la madre, extraño un chingo a tu jefa.. Vamos a cantar una canción tú y yo como el Vicente Fernández. Hasta me mandó el link y todo. Me dice: escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu ma, y le dije: ‘Jefe, ya se la escribí, se la mando de volada’”.

También te puede interesar: Santa Fe Klan reveló cómo llegó al mundo de Black Panther.