¡A lo Nodal! Así presumió Santa Fe Klan tatuaje de Maya Nazor.

Desde hace unos días, Santa Fe Klan se encuentra en el ojo del huracán, pues se confirmó que terminó su relación con Maya Nazor a unos meses de que su bebé naciera.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

Hasta el momento los famosos no han hecho ninguna declaración de forma oficial; no obstante, Maya Nazor dejó claro que no existe un vínculo amoroso entre los dos.

Esto no quita que sea el gran amor en la vida de Santa Fe Klan, tanto así que la lleva tatuada en la piel.

Por eso, recientemente el rapero asistió a un programa de televisión, donde mostró los tatuajes que tiene en su cuerpo, incluyendo los que tiene de Maya Nazor y su hijo.

Además, detalló que tiene más tatuajes relacionados a la madre de su hijo, en uno de sus brazos tiene la fecha en la que empezó a andar con Maya Nazor, también tienen la cara de su amada en la espalda, y otro en la mano con el nombre de su pequeño.

Sin duda, Santa Fe Klan demuestra que quiere estar con Maya, quien a su vez ha dejado el tema en el olvido. El rapero, además, compuso una canción en la que expresa todo lo que siente.

