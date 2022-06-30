VIDEO: Así bateó Santiago a Isabela: “Prefiero a mi novia”.

Santiago recibió una inesperada sorpresa esta misma mañana por motivo de su cumpleaños número 23, pues llegó su novia Sofía con globos y regalos hasta la casa de La Academia.

Lo anterior puso un poco triste a Isabela, pues es evidente su atracción por Santiago y que se ha encariñado con él en las últimas semanas de la competencia.

Sin embargo, la decisión del alumno es clara y firme, pues confiesa a la cabina POV de La Academia que prefiere a Sofía por sobre todas las cosas.

"Yo tenía la intención de salir de La Academia y de buscar a Sofía. La vi, vi todo lo que hizo, me trajo una caja llena de cartas de mi familia, viene a los conciertos... sentí que era lo correcto", dijo Santi para después confesar que formalizó su noviazgo con Sofía.

Además, el participante de La Academia confesó que tuvo una plática muy seria con Isabela, donde le dejó sus intenciones claras.

"Con Isabela yo hablé y le dije mi decisión de estar con Sofía, que lo había hecho oficial. Me siento feliz y emocionado", contó a Pablo Chagra en TikTok.

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Isabela queda con el corazón roto tras confesión de Santiago

Isabela tuvo uno de los días más dolorosos dentro de La Academia, pues esta misma mañana vio cómo Santiago y Sofía se besaban en su cara.

Luego de imaginar un posible romance con su compañero, Isabela vio cómo Sofía llegó con regalos y globos para felicitar a Santi.

Sin embargo, la joven tiene a una persona muy especial afuera de La Academia que la espera con los brazos abiertos. Se trata de Henri, su amor francés a quien conoció a principios de la pandemia de COVID-19 a través de una aplicación para hacer amigos.

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