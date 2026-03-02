Cómo llevar mechones pintados en un corte bob: el pelo se te verá espectacular

En este 2026, el corte bob seguirá siendo uno de los estilos en tendencia para mujeres que quieren verse sofisticadas. Y aunque hay quienes creen que este peinado llega a ser aburrido, lo cierto es que basta con atreverse a experimentar para darle una vista completamente renovada, tal como es posible lograrlo con mechas de colores.

Esto ya que sin importar que se trate de melenas cortas, sí se les puede sumar vitalidad con un buen tinte. Además, dependiendo del aplicado, es posible enmarcar las facciones e iluminar el rostro al instante.

4 tipos de mechones que combinan perfecto con el corte bob y se ven elegantes

Estilo "money piece" para darle vida a la cara . Definitivamente, una de las formas más favorecedoras para usar mechas con corte bob, es con la tendencia noventera de "money piece" , que se refiere a los tintes rubios que van al frente. Aquí tendrás la oportunidad de experimentar con diversos anchos, dependiendo de qué tanto quieres que sean las protagonistas de tus looks.



Si lo que buscas es un cambio de look moderno y rejuvenecedor aplicar un tinte fantasía en la parte frontal de tu corte bob para transformarlo. Esto es posible con una decoloración parcial y las combinaciones son infinitas, pues dependerá de cuáles son tus colores favoritos y para que no quede muy saturado ni le quite seriedad a tu imagen, intenta con suaves degradados.

Así puedes transformar tu corte bob para que sea mucho más llamativo|Pinterest

Con la técnica balayage en dorados brillantes . Una de las tendencias de tintes capilares que no pasan de moda, es el balayage, que hemos visto en distintas versiones y siempre cumplen con el propósito de iluminar la cabellera . En un corte bob recto, confía en tono dorado que le dé calidez a tu rostro y haga que tu melena se vea mucho más abundante y llena de vida.



Haciéndote baby lights en todo el corte bob para iluminar tu cabellera. Para un estilo que acapare las miradas al instante, las baby lights son una manera muy elegante de llevar mechones de color en un corte bob. Se trata de pequeñas secciones de tinte perfectamente distribuidas en todo el pelo, con la particularidad de que usualmente son de tonos cálidos como cobrizo, naranja, rojo y rubio, para darle un brillo natural y sumamente favorecedor.