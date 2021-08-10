Andrea Meza, Miss Universo, regresa a México para ayudar a las mujeres.

En su regreso a México, Andrea Meza estuvo en nuestra casa, TV Azteca, donde compartió su experiencia tras ser la ganadora del certamen Miss Universo.

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Y es que, pese a tener uno de los reinados más cortos de la historia del certamen, debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, no se detiene para poder cumplir todas las metas que tiene planteadas, así lo reconoció en exclusiva para Azteca Digital.

Cuando anunciaron la fecha tentativa y la sede… Qué hago, pero ya sabía a lo que venía, desde antes de ganar sabíamos que iba a ser un reinado corto. Voy a intentar hacer todo lo que pueda en este corto tiempo, siete meses es bastante tiempo, suficiente tiempo para poder hacer todos estos proyectos que tenemos en mente

Luego de ser la tercera mexicana en ganar Miss Universo, Andrea Meza busca hacer una gran aportación a nuestro país.

Se puede aprovechar esta plataforma que tiene alcance internacional, para que la gente conozca más de nuestro país, yo sigo compartiendo información de mi México, compartir, también las situaciones que vivimos como la violencia hacia la mujer que no es exclusiva de nuestro país, generar estas conversaciones que pueden ser de beneficio para nuestra gente

La oriunda de Chihuahua va a celebrar su cumpleaños con toda su familia en Nueva York, uno de los mejores momentos para ella tras ganar el certamen de belleza.

Ya empecé desde ayer con los chicos de Smile Train, ya me tenían sorpresas, los niños me cantaron las Mañanitas. Aquí en Venga la Alegría, también ya me cantaron. Viajo mañana a Nueva York con amigos, mi novio y personas muy cercanas a mí. Me bloquearon esos días para que yo celebrará todo el fin de semana. Que ellos conozcan la ciudad, turistear, compartir tiempo con ellos

Andrea Meza opina sobre el uso de las redes sociales

La modelo habló sobre el uso que actualmente les dan a las redes sociales, pues para ella son un arma de doble filo.

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