Sarah Nichols revela detalles del abuso que sufrió con Pascacio López.

El presunto caso de abuso sexual que sufrió Sarah Nichols a manos de Pascacio López continúa dando de qué hablar, especialmente cuando el actor fue vinculado a proceso.

Y es que después de salir de la audiencia, la actriz contó cómo fue que conoció al actor cuando grababan la serie Guerra de Vecinos de una plataforma de streaming.

“Me estaban diciendo que por Covid ni siquiera podían tener acceso a la alberca, creo que al principio el gimnasio también tenía muchas limitaciones, entonces se me hizo como lo más natural del mundo para mí el decir ‘¡ah!, yo tengo una terraza al aire libre, hice una invitación a mi terraza para que convivieran durante el transcurso del rodaje”, dijo para la cámara de Ventaneando.

“Eso fue un viernes y el domingo fue la violación”, añadió sobre la traumática experiencia por la que en un inicio prefirió callar; sin embargo después decidió hablar gracias a su psicóloga que la hizo razonar sobre lo que estaba pasando.

“Desde la primera sesión me acuerdo perfecto que me empezó a decir ‘oye, ¿y no crees que deberías denunciar?’, y yo así de ‘no, no puedo, no estoy preparada, eso va a ser horrible’, o sea, yo tenía una imagen horrible del proceso”, subrayó.

“Yo busco que haya una condena, yo busco que haya una condena porque eso es justicia. Yo empecé a reconocer que si yo no hablaba, yo estaba permitiendo que este hombre siguiera por la vida disfrazado de ser humano decente en nuestra sociedad, y permitiendo que él posiblemente, y probablemente, me atrevo a decir, le iba a seguir haciendo daño a más personas”, finalizó.

