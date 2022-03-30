Sasha Sokol rompe el silencio sobre la polémica con Luis de Llano.

Sasha Sokol finalmente rompe el silencio en torno a la polémica que la ha envuelto en los últimos días, tras revelar el abuso sexual que sufrió mientras formaba parte del grupo Timbiriche por parte del productor Luis de Llano.

La cantante fue captada esta mañana antes de abordar un vuelo a Nueva York, acompañada por su actual pareja, el empresario Alejandro Soberón.

Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad

Sobre las recientes declaraciones de Cecilia Fuentes, en torno a que su hermano Luis de Llano ha caído en una profunda depresión después de esta denuncia, Sasha dijo.

No voy a hacer comentarios, muchas gracias. Lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida por la reacción de solidaridad que he recibido

La cantante mexicana se siente orgullosa de haber alzado la voz.

Muy movida también por las personas que aún ahora, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo. Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo se sigue normalizando algo que no es correcto, no para mí, sino para niños y niñas en el futuro

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Sasha Sokol agradece las muestras de solidaridad

Sokol también habló del mensaje de solidaridad que Rebecca Jones le dedicó en redes sociales.

Sí me enteré y agradezco profundamente el gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación

Por último y para rematar, no descartó aceptar el apoyo de la fiscalía para abrir una investigación basada en su denuncia.

“Estoy analizando todas mis opciones”, concluyó.

Recuérdese que Sasha Sokol rompió el silencio el pasado 8 de marzo de 2022, en el Día Internacional de la Mujer.

A través de un hilo de Twitter, la mexicana confesó haber sufrido abuso por parte del productor Luis de Llano.

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