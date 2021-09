¿Quién es la actriz que reemplazaría a Scarlett Johansson como Black Widow?

La polémica entre Scarlett Johansson y Disney parece no tener fin, ya que la actriz estadounidense atraviesa uno de los enfrentamientos legales más sonados del medio del espectáculo.

Fue en julio de este mismo año, cuando la pelirroja metió una demanda contra Disney por un desacuerdo en el contrato de la película Black Widow.

La cinta Black Widow fue estrenada al mismo tiempo en cines y en las plataformas de streaming, situación que Scarlett desacató con enojo.

La celebridad, de 36 años, confesó que su sueldo fue injusto, ya que no se le pagó por el dinero recaudado vía streaming.

Cabe mencionar que, la neoyorquina, ha sido una de las voces que expone la contundente brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood.

Sin miedo y con un equipo legal detrás, Scarlett Johansson metió una demanda contra Disney, pero tal parece que la compañía de películas también buscaría arremeter contra la actriz.

Te puede interesar: ¿En qué películas aparece la camioneta de Pizza Planet?

Disney quiere reemplazar a Sacarlett Johansson en próximo proyecto

En junio de este mismo año, Deadline reveló que Scarlett Johansson protagonizaría Tower of Terror, película inspirada en ‘Piratas del Caribe’.

Deadline también confirmó a la pelirroja como productora de la cinta, misma que está inspirada en una atracción familiar en los Studios Disney.

Sin embargo, los futuros planes de Johansson podrían verse truncados por la compañía que alberga al querido ratón Mickey Mouse.

Y es que, el portal We got this covered, asegura que Disney tiene planes de sustituir a Scarlett por Brie Larson en el filme Tower of terror.

Brie Larson, capitana Marvel y ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz por la película La habitación, es el nuevo fichaje de Disney para encarnar el personaje principal de Tower of Terror.

En caso de realizarse una segunda parte de Black Widow, fanáticos aseguran que Brie Larson también podría reemplazar a Scarlett como la elegante viuda negra.

Scarlett Johansson no ha dado su postura sobre los trascendidos publicados por We got this covered, y no se sabe si está a punto de abandonar uno de los proyectos de terror más esperados en los próximos años.

También te puede interesar: Monsters Inc: Teoría revela que Sulley murió... ¿por culpa de Boo?