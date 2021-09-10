¿En qué películas aparece la camioneta de Pizza Planet?

Las películas de Pixar están protagonizadas por maravillosos personajes animados que son amados por chicos y grandes de todo el mundo. Woody, Nemo, Rayo McQueen, Sullivan, Ratatouille y hasta Luca son las estrellas de las cintas animadas más famosas del mundo.

Sin embargo, existen algunos personajes u objetos secundarios que no tienen majestuosas participaciones en las cintas de Pixar, pero que son recordados por cinéfilos y fanáticos.

Tal es el caso de Pizza Planet, camioneta que hizo su aparición en 1995 en la película de Toy Story. El vehículo, desgastado y amarillo, también fue captado en otras cintas muy famosas que llamaron la atención de los fans.

Bichos

En la película de Bichos se puede ver la camioneta de Pizza Planet en un terreno baldío, justo al lado del circo de los animalitos. Es a través de una toma amplia, cuando el carro de pizzas aparece para sorprender a los admiradores de Pixar.

Monsters Inc.

Seguramente recuerdas la escena del “pejelagarto” en una casa rodante, donde el temido Randall es echado a golpes. Es en la misma toma, donde se puede apreciar la camioneta Pizza Planet arriba del pasto y con apariencia abandonada.

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Buscando a Nemo

En el mar también hay espacio para la misteriosa camioneta de pizzas. Y es que, en la escena donde los peces huyen del dentista al mar en una bolsa de plástico, se puede observar a Pizza Planet en una toma rápida en la carretera.

Cars

En una cinta de carros, no puede faltar la mítica camioneta amarilla y con una nave espacial como adorno. Es en Cars, donde el vehículo aparece con ojos azules y una enorme sonrisa al puro estilo de la historia protagonizada por Rayo McQueen.

Ratatouille

Lo único cierto es que el establecimiento Pizza Planet también tiene sede en Francia, ya que la camioneta hace su debut en los alrededores de franceses. El coche se puede apreciar cuando la rata cocinera intenta huir para no ser capturada.

WALLE-E

La franquicia de Pizza Planet llegó hasta el futuro, ya que el vehículo amarillo se deja ver en medio de la chatarra y en un mundo desolador. Lo cierto es que la pizzería más famosa de Pixar es del apetito y gusto de todos los personajes animados.

UP: Una aventura de altura, Brave, Monstruos Universits, Los Increíbles, así como múltiples películas de Toy Story y Cars son engalanadas con la misteriosa camioneta que ya es un icono en las producciones de Pixar.

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