Monsters Inc: Teoría revela que Sulley murió... ¿por culpa de Boo?

Monsters Inc. es una de las películas más queridas por parte de los fanáticos de Pixar, donde tiernos monstruos hacen todo lo posible para espantar niños.

Desde 2001, fecha de estreno de la cinta, se han dado a conocer todo tipo de teorías sobre el rumbo de los personajes más temidos de Pixar.

Sin embargo, también sobresale una leyenda del paradero de Sulley, aquel monstruo azul con manchas moradas que es querido por chicos y grandes.

Millones de cinéfilos en todo el mundo han reforzado que el mejor amigo de Mike Wazowski tiene un trágico final a manos de la pequeñita Bonnie, personaje de Toy Story 3.

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¿Qué paso con Sulley tras la película Monsters Inc.?

Los fanáticos de Monsters Inc. se remontaron a una escena de Randall, donde el villano contó a Sulley la supuesta maldad de los niños en el planeta Tierra.

“He escuchado que los humanos despellejan a los monstruos y hacen fundas para el baño con su pelaje”, expresa el villano morado en una escena de la cinta dirigida por Pete Docter.

Las palabras de Randall cobran sentido en el cortometraje Fiesta-Saurus Rex, donde Bonnie toma una ducha repleta de espuma y sus juguetes favoritos.

En el baño de la pequeñita se puede ver el inodoro cubierto con una funda de peluche azul con manchas moradas.

Lo anterior no es una coincidencia, pues el usuario de las redes sociales Ranting Randall asegura que Bonnie utilizó el pelaje de Sulley para hacer una funda de excusado.

Las imágenes son claras, ya que en el mencionado cortometraje se puede ver un pelaje idéntico al monstruo más querido de Monsters Inc. Además de que Bonnie juega sin preocupación al lado de los posibles restos del amigo de Boo.

Sin embargo, otros fanáticos aseguraron que el final de Sulley no fue aterrador, pues el monstruo se quedó en Monstropolis inundando de risas a los niños.

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