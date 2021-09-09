Ellos son los personajes más populares de Los Simpson.

Te presentamos una lista con los 10 mejores personajes de Los Simpson, de acuerdo con una encuesta entre fanáticos de la serie.

Los Simpson es uno de los programas preferidos en el mundo con más de 30 años al aire, la serie creada por Matt Groening tiene un reparto encantador, por eso que el sitio web Ranker realizó una encuesta para ver los favoritos.

Homero

El personaje íconico de la serie y desde luego uno de los favoritos es Homero Simpson, el más amado por todos.

Bart Simpson

Desde luego su hijo se llevó el segundo lugar en este conteo con los personajes favoritos de Los Simpson.

Moe Szyslak

El dueño de la taberna favorita de Homero y de Springfield es el mejor personaje secundario y desde luego forma parte de esta lista.

Ned Flanders

El vecino con el que Homero no tiene gran relación, es uno de los que más ha conquistado a los televidentes. Sus inolvidables frases y situaciones lo posicionan en el cuarto sitio.

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Willie el jardinero

Los fans lo han votado como uno de los personajes secundarios más queridos, superando a otros emblemáticos como Milhouse, Barney o Krusty.

Sr. Burns

El multimillonario de la ciudad y uno de los personajes más temibles con toques villanescos no podía faltar en este listado.

Abuelo Simpson

El abuelo de Bart, Lisa, Maggie y padre de Homero se ha ganado el corazón de los fanáticos de la serie del personaje amarillo.

Apu

La figura de origen indio tiene muchos fans que lo eligieron en el puesto número ocho del gran listado de favoritos.

Jefe Gorgory

Inesperadamente, el jefe de la policía de Springfield es el noveno más votado en esta sensacional lista.

Maggie Simpson

El décimo personaje más votado fue Maggie, pero su madre Marge y Lisa desafortunadamente no lograron figurar ahora.

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