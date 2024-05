Scarlett Johansson se lanza contra ChatGPT por usar una voz idéntica a la suya

Scarlett Johansson le dijo a Sam Altman que no quería ser la voz de ChatGPT, pero el director ejecutivo de OpenAI no estaba dispuesto a recibir un no por respuesta. Así lo ha anunciado la actriz en un comunicado, en el que reveló que la compañía de inteligencia artificial ha retirado la voz que se parecía a la suya después de que sus abogados se lanzaran contra ellos.

¿Por qué ChatGPT dejará de usar la voz que se parece a la de Scarlett Johansson?

Con el objetivo de llevar a ChatGPT al siguiente nivel, la empresa OpenAI desarrolló “Sky”, un asistente de voz personal. La nueva herramienta fue lanzada hace unos días, pero se vieron en la en la necesidad de darla de baja debido a un serio problema legal: La voz es idéntica a la de Scarlett Johansson en la película ‘HER’ (2013), un largometraje que narra la historia de un hombre que se enamora de la voz de su ordenador.

El pasado mes de septiembre, recibí una oferta de Sam Altman, que quería contratarme para poner voz al actual sistema ChatGPT 4.0. Me dijo que creía que si yo ponía voz al sistema, podría tender un puente entre las empresas tecnológicas y los creadores y ayudar a los consumidores a sentirse cómodos con el cambio sísmico en relación con los humanos y la inteligencia artificial, dijo Johansson.

Me dijo que creía que mi voz reconfortaría a la gente, continúa la actriz: Tras pensarlo mucho y por motivos personales, decliné la oferta. Nueve meses después, mis amigos, mi familia y el público en general notaron lo mucho que se parecía a mí el nuevo sistema llamado ‘Sky’

La polémica comenzó al presentar las nuevas herramientas de ChatGPT, entre ellas OpenAI destacó la posibilidad de comunicarse oralmente con el producto como ocurre con otros asistentes. La empresa incorporó cinco voces diferentes, pero el protagonista fue “Sky”, en la demostración fue coqueta y divertida, capaz de saltar de un tema a otro sin ningún problema a diferencia de otros.

El pasado lunes la empresa informó que se pausaría el uso de “Sky” tras la polémica con Johansson y aseguran que no le han copiado la voz a la actriz.

Creemos que las voces de la IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de un famoso: la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que utiliza su propia voz natural, ha declarado.

La empresa de Altman ha comentado que no puede revelar la identidad de esa actriz de doblaje que se parece tanto a la de Scarlett por motivos de “privacidad”. Cabe aclarar que la declaración se produjo después de que Johansson expresara su indignación ante la situación, diciendo que estaba “sorprendida”, enojada sin poder creer que el señor Altman buscara una voz que sonaba tan igual a la suya, tras ella haber rechazado su propuesta.

