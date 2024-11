Se filtran crueles mensajes con los que Christian Nodal buscó terminar con Cazzu

Vaya polémica la que se ha generado con las declaraciones de Cazzu con las cuales exhibió de fea forma a Ángela Aguilar, quien en días pasados declaró que su relación comenzó hace tiempo y que nadie salió lastimado con su amorío con Christian Nodal.

¿Qué dijo Christian Nodal? Fue justamente el cantautor sonorense el que reaccionó a las declaraciones de Julieta Emilia Cazzuchelli, asegurando que nunca engañó a la madre de su hija Inti, esto a través de una transmisión en vivo.

“Infórmense tantito, no la chin... hicieron hasta una telenovela de teorías y cosas estúpidas, el ‘Fan de su relación’ ni siquiera existe, nunca existió ese comentario, no dan los tiempos”, recalcó.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”, aseguró.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”, recalcó.

¿Christian Nodal intentó terminar con Cazzu cuando ella estaba embarazada?

Christian Nodal declaró que habló con Cazzu antes de andar con Ángela Aguilar, informando que le expresó “ya no siento amor” en uno de los mensajes. El cantante de música regional mexicana confirmó que tiene en su poder varios mensajes con Cazzu, quien sabía de su nuevo romance con la hija de Pepe Aguilar.

“Yo se lo dije ‘ya no siento amor, se terminó', pero para que pasen esas cosas la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado. Yo tengo los mensajes de Julieta, incluso me dijo ‘puedes decir eso’, yo nunca he organizado giras de medios para hablar de una pareja”, dijo.

“Cazzu sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí ‘Oye, por favor, puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mier...’, ella me dijo ‘No, no, no, yo no estoy segura de esto’. Dije ‘Ok’ porque creí que iba a haber algo de cordialidad y ser amigos. Tengo los mensajes en donde se le informó que estaba con Ángela, tengo todo en orden y mi conciencia está tranquila. Las cosas se hablaron claras y a la cara... el amor se acabó”, finalizó.