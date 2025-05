Bailarina de grupo Ilegales se quema con lanzallamas en concierto en Monterrey

El pasado 28 de mayo se suscitó un escalofriante suceso durante la presentación de Los Ilegales en Monterrey, Nuevo León, donde una bailarina resultó herida con un lanzallamas. El video se viralizó en redes.

Durante el show de la agrupación dominicana, una de sus bailarinas sufrió un percance en pleno escenario luego de ser alcanzada por un lanzallamas. El incidente quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

¿Cómo se dieron los hechos? La presentación de Los Ilegales transcurría sin mayor problema hasta que una explosión de pirotecnia impactó sobre el rostro de una de las bailarinas de nombre Pamela.

En las imágenes difundidas en internet se observa como la bailarina baila por una tarima cuando, de manera repentina, una llamarada proveniente de un lanzallamas ubicado en el suelo la alcanza.

Luedo del impacto, Pamela se cubre el rostro y abandona a toda prisa el escenario mientras la agrupación dominicana continuaba con su actuación.

Una bailarina del grupo musical #Ilegales resultó con quemaduras, las llamas de efectos pirotécnicos instalados en el escenario la alcanzaron durante un concierto en #Monterrey

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó una gran controversia en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron el uso de pirotecnia, otros más expresaron su malestar por la falta de medidas de seguridad.

¿Cómo se encuentra la bailarina?

Tras el incidente, muchos se preguntaban cómo se encontraba la bailarina; por ello, Los Ilegales informaron a través de sus redes sociales que Pamela estaba fuera de peligro: “Gracias a Dios, nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey”.

¿Qué dijo la bailarina?

Por su parte, la bailarina se pronunció sobre lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que sufrió quemaduras leves y las consecuencias no fueron graves.

“Desde ese entonces, la cara no ha dejado de arderme... Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero no hay nada de qué preocuparse”.

Por último, Pamela defendió a la agrupación y aseguró que en todo momento se ha hecho responsable de lo sucedido: “Ellos están pagando mis gastos médicos”.