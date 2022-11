¿Sebastián Yatra tiene un romance con Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez encendió las alarmas hace unas semanas luego de publicar una foto junto a Sebastián Yatra. El cantante colombiano ofreció un concierto en España, hasta donde la hija de Eugenio Derbez viajó en compañía de sus amigas.

Sebastián Yatra regala a su equipo carísimos relojes de marca.

Con las fotos publicadas en las redes sociales y los artistas posando muy juntitos, los rumores no tardaron en llegar. Más de una persona comenzó a difundir las versiones de un posible romance entre ambos, aunque Sebastián Yatra finalmente rompió el silencio al respecto.

“Somos solamente amigos, me cae súper bien, es una chica extraordinaria”, expresó el intérprete de Tacones Rojos en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

Sin embargo, el colombiano no dudó en bromear con darse una oportunidad con la mexicana: “No es cierto, pero si la tuviera, sería muy afortunado”.

Te puede interesar: Aislinn Derbez estaría estrenando galán: ¿De quién se trata?

Aislinn Derbez responde a los rumores

Aislinn Derbez también ha dado sus primeras declaraciones sobre el supuesto romance con Sebastián, dejando claro que está disfrutando de su soltería.

"¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, (Sebastián Yatra) es mi amigo”, dijo a los medios de comunicación.

Y es que, ambos latinos se encuentran disfrutando de su soltería, pues Aislinn Derbez ya no anda con Jonathan Kubben ni Sebastián con Tini Stoessel.

La actriz mexicana ha pasado por varias rupturas amorosas, pues recordemos que su rompimiento de Mauricio Ochmann también fue muy sonado.

La intérprete de La Casa de las Flores ha sido muy abierta con su rompimiento, luego de darlo a conocer con un post en las redes sociales en marzo de 2020.

A través de su podcast La Magia del Caos, Aislinn ha confesado que está disfrutando de la soltería y por lo pronto no está dispuesta a iniciar una relación sentimental.

También te puede interesar: Aislinn Derbez rompió el silencio sobre la salud de Eugenio Derbez.