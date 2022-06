VIDEO: Sebastián Yatra enciende la polémica con Camilo y Evaluna.

¿Por qué Sebastián Yatra habló mal de Camilo y Evaluna?

Sebastián Yatra lanzó la canción 'TV', cuya letra tiene una línea inspirada en Camilo, Evauna, Rauw Alejandro y Rosalía.



"Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos. Ni Camilo, ni Rauw están tan enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado enamorado", dice la letra de la canción.