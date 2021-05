Horóscopo semanal Capricornio del 16 de mayo al 22 de mayo con Padme Vidente

Domingo 16 de mayo:

Sacúdete, muévete, es lo que este día te exige. Sacúdete, muévete, es lo que este día te exige.

Lunes 17 de mayo:

No trates de escapar de tus responsabilidades, porque puede traer consecuencias peores. Ahora que has conseguido mucho, no vas a querer perderlo.

Martes 18 de mayo:

Estarás más que activo en redes sociales y carismático en tu red social favorita. Solo recuerda por favor no dar tus datos personales a desconocidos.

Miércoles 19 de mayo:

Todo el tiempo estás pensando en hacer cambios en algunos aspectos de tu hogar, pero siempre lo postergas, quieres leer ese libro del que te han hablado, pero siempre dices que para después, que no tienes tiempo, aunque tu sabes que no es verdad.





Jueves 20 de mayo:

Eres un poco cruel con la persona que de verdad te ama, aunque lo demuestra a su manera, su amor es incondicional, le cuesta expresarlo pero con sus acciones lo demuestra todos los días.

Viernes 21 de mayo:

La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar y expresar lo que sientes, soltar lo que callas y te pesa.

Sábado 22 de mayo:

Es necesario que la luz retorne a la casa y que no haya nada que se interponga entre los dos, hay que dialogar y acordar.