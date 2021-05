Horóscopo semanal Géminis del 16 de mayo al 22 de mayo con Padme Vidente

Domingo 16 de mayo:

Es necesario que la luz retorne a la casa y que no haya nada que se interponga entre los dos, hay que dialogar y acordar.

Lunes 17 de mayo:

Si piensas en positivo y te alejas de la frialdad, tu relación podría mejorar.

Martes 18 de mayo:

Eres un poco cruel con la persona que de verdad te ama, aunque lo demuestra a su manera, su amor es incondicional, le cuesta expresarlo pero con sus acciones lo demuestra todos los días.

Miércoles 19 de mayo:

Buen momento para dejar los conflictos atrás o bien aclarar las situaciones con tu familia.





Jueves 20 de mayo:

Estarás más que activo en redes sociales y carismático en tu red social favorita. Solo recuerda por favor no dar tus datos personales a desconocidos.

Viernes 21 de mayo:

No trates de escapar de tus responsabilidades, porque puede traer consecuencias peores. Ahora que has conseguido mucho, no vas a querer perderlo.

Sábado 22 de mayo:

Si quieres dar un giro y comenzar bien, deberás superar lo que viviste, si bien hay cosas que te duelen profundamente, también hay otras que merecen la pena.