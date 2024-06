Todos los electrodomésticos que pueblan nuestra vida diaria son super importantes y saber cuidarlos es siempre una buena idea. Ahora bien, para ello no está nada mal conocer las señales que confirman que debes cambiar tu lavadora.

La realidad es que hay elementos de esta calibre que funciona por mucho tiempo, por no decir décadas, de manera correcta. Es también cierto que pueden presentarse ciertos desperfectos que pueden ser arreglados con mucha facilidad pero es también verdad que no en todas estas máquinas se presenta esa alternativa. La verdad es que existe el riesgo de que tu ropa empiece a estar dañada y desde ahí tienes una gran señal de alarma a considerar. Ahora bien, para el caso puedes considerar algunos hechos que ayudan a comprobar que hay un problema así que vamos a ello.

¿Cuáles son las señales que confirman que debes cambiar tu lavadora?

Para empezar, las lavadoras pueden tener una utilidad de hasta 15 años siempre que implementes los cuidados apropiados. Ahora bien, un poco antes de ese momento se pueden ir presentando ciertos problemas y uno de ellos es que el tambor gire irregularmente. En ese caso hay un problema con el motor, el mismo que no solo genera este contratiempo sino que puede terminar afectando a todo el sistema y desde ahí que las cosas puedan tener una resolución un tanto más complejas. Considera que si hay vibraciones fuertes puedes estar con una señal a tener muy en cuenta.

Que no desagüe puede ser una alarma. Es normal que se presenten atascos en la manguera pues por ahí sale la pelusa como también el pelo acumulado pero la verdad que esto puede deberse a un problema mayor. Ante esta situación es problema que el motor esté dañado o que el programador que activa el sistema para sacar el agua o la bomba que impulsa el agua hasta su salida. Que hayan fugas es otro aspecto a considerar pues puede haber un posible desgaste sobre las piezas que constituyen a este electrodoméstico. Puede ser a su vez que haya algún atasco en las mangueras como un fallo eléctrico que no permite el funcionamiento apropiado de la electroválvula.

Que haga ruidos fuertes o vibraciones intensas no es algo a celebrar. Esto significa que no está realizando el ciclo de lavado de manera correcta y claro, eso puede terminar afectando directamente a tu ropa. Revisa el motor como el tambor a ver si hay alguna pieza averiada o quedó algún objeto que puede generar problemas. Y claro, que no limpie la ropa es una señal de problema seguro. Aquí hay un contratiempo claro sobre el motor o programador y sería necesario hacer una reparación.