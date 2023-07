Estas son las señales de que tu perro no te quiere.

El perro tiene fama de ser “el mejor amigo del hombre” y muchas son las casas en México y familias que incluyen a este animalito de cuatro patas entre sus miembros. Los perros suelen ser muy cariñosos, juguetones y leales con sus humanos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando por más que intentas ganarse su cariño y respeto, el can simplemente no colabora? Para ello, resulta importante conocer las señales de que tu perro no te quiere y en qué puede estar fallando tu relación con él o ella.

Según la información de portales especializados en animales, el perro es capaz de expresar sus emociones de muchas formas y enviar señales de afecto o desprecio de su particular manera. Desde luego, el tipo de relación que lleves con tu perro siempre depende de cómo se establezcan las experiencias en común previas, entre otros factores.

¿Cuáles son las señales de que tu perro no te quiere?

Tu perro te rechaza o no quiere jugar . Es raro cuando un perro se resiste a jugar o recibir comida; por lo que, si tu perro lo hace antes de estas actividades, muy probablemente la razón eres tú. En otras palabras, tal vez no se siente cómodo con tu presencia y lo expresa de ese modo.

. Es raro cuando un perro se resiste a jugar o recibir comida; por lo que, si tu perro lo hace antes de estas actividades, muy probablemente la razón eres tú. En otras palabras, tal vez no se siente cómodo con tu presencia y lo expresa de ese modo. Tu perro se esconde de ti . De acuerdo con la especialista en conducta veterinaria, Karen Sueda, una señal de que tu perro no te quiere es a través de su comportamiento y movimientos que se traducen en miedo. Por ejemplo, puede encogerse o agacharse, retirar las orejas, meter la cola y esconderse.

. De acuerdo con la especialista en conducta veterinaria, Karen Sueda, una señal de que tu perro no te quiere es a través de su comportamiento y movimientos que se traducen en miedo. Por ejemplo, puede encogerse o agacharse, retirar las orejas, meter la cola y esconderse. Tu perro te ignora o te ataca tras darle una orden . Esta es otra señal de cuando tu perro no te quiere y puede ser provocado por órdenes confusas o regaños inconsistentes. Hay que mencionar que no es común que un perro se muestre agresivo hacia alguien solo porque no le guste, sino hasta que se sienten amenazados.

. Esta es otra señal de cuando tu perro no te quiere y puede ser provocado por órdenes confusas o regaños inconsistentes. Hay que mencionar que no es común que un perro se muestre agresivo hacia alguien solo porque no le guste, sino hasta que se sienten amenazados. Tu perro te gruñe . Cuando tu perro no te quiere, es muy probable que los gruñidos sean una de las expresiones que lo caracterizan y quiere decir que se siente incómodo.

. Cuando tu perro no te quiere, es muy probable que los gruñidos sean una de las expresiones que lo caracterizan y quiere decir que se siente incómodo. Tu perro sale de una habitación cuando entras . Una señal de cuando tu perro no te quiere consiste en que evita el contacto visual contigo o sale de una habitación cuando tú entras. Esto quiere decir que el canino no siente mucha emoción al verte; por lo tanto, no tiene ningún motivo para quedarse contigo.

. Una señal de cuando tu perro no te quiere consiste en que evita el contacto visual contigo o sale de una habitación cuando tú entras. Esto quiere decir que el canino no siente mucha emoción al verte; por lo tanto, no tiene ningún motivo para quedarse contigo. Tu perro se pone rígido . Igualmente, si tu perro no te quiere lo puede expresar al poner su cuerpo rígido. En otras palabras, al animal se le ponen los pelos de punta o se muestra ansioso en tu presencia, las cuales son señales si algo no les gusta.

. Igualmente, si tu perro no te quiere lo puede expresar al poner su cuerpo rígido. En otras palabras, al animal se le ponen los pelos de punta o se muestra ansioso en tu presencia, las cuales son señales si algo no les gusta. Tu perro te vigila o sigue tus movimientos. Por último, los expertos en comportamiento animal señalan que cuando tu perro no te quiere, suele vigilarte o sigue tus movimientos porque no confía en ti.

Cabe destacar que así como los perros tienen señales de amenaza, es decir, gruñen, muestran los dientes, ponen el cuerpo rígido; ellos también expresan calma y que están cómodos contigo al bostezar, relamerse y girar la cara. Entonces, si tu perro muestra más estas últimas, seguramente vive feliz a tu lado y en tu casa.

